‘Dia D’ contra o Aedes Aegypti

03/12/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Durante mobilização, agentes realizaram visitas domiciliares e bloqueio químico dos mosquitos Foto: Divulgação

A 20 dias do início do verão, o governo federal declarou ‘guerra’ contra o mosquito Aedes aegypti. Através de um decreto, publicado na última quinta-feira, o dia 02 de dezembro foi instituído como Dia Nacional de Mobilização para a busca e eliminação de criadouros nas repartições públicas. Somente este ano, 27 pessoas morreram após contraírem dengue, chikungunya e zika, todas transmitidas pelo mosquito.

Segundo dados da secretaria de Saúde, foram contabilizados, em todo o estado, 80.215 casos suspeitos de dengue (com 14 óbitos), 5.149 casos suspeitos de febre chikungunya (com 10 óbitos) e 66.998 casos suspeitos de zika vírus (com três óbitos).

Em São Gonçalo, foram registrados 9.378 casos de dengue contra 2.420 durante todo o ano passado. Até o início desta semana, 1.215 pessoas tinham sido notificadas com zika, 66 delas gestantes. Os bairros com maior incidência da doença são Itaúna, Trindade, Almerinda e Jardim Catarina.

Para combater o foco do mosquito, o município também participou da ação do “Dia D” de Combate ao Aedes Aegypti. “Nossos agentes realizaram visitas domiciliares com trabalho focado em locais com água parada e trabalho de pulverização, com carro fumacê para o bloqueio químico do mosquito. Mas o cuidado começa em casa. A população deve ajudar não deixando água parada em vasos de plantas e recipientes por exemplo”, explicou o secretário de Saúde, Dimas Gadelha.

O Disque-Dengue municipal funciona na Ouvidoria da secretaria de Saúde no número 0800 022 6806.

Já Niterói apresentou de 1° de janeiro até 21 de novembro deste ano 1683 casos suspeitos de dengue. No mesmo período foram registrados 105 casos confirmados de zika e 37 casos confirmados de chikungunya. Nenhum óbito foi registrado no município.

A prefeitura de Niterói informou que a cidade possui comitês regionais de combate à dengue, organizados pelas Policlínicas Regionais, em que são promovidas discussões dos problemas e o planejamento da solução realizado no nível local onde atuam. O município disponibiliza também o aplicativo gratuito “Sem Dengue”, que permite tirar fotos de possíveis criadouros do mosquito e enviar a imagem para que fiscais da Secretaria Municipal de Saúde vistoriem o local. Outra forma de denunciar possíveis focos de Aedes é pelo Disque-Dengue (2621-0100).

Em Maricá, neste ano, foram 13 casos confirmados de dengue, 115 de zika vírus e dois de chikungunya - não existem notificações de Guillain Barré e não há óbito por essas doenças. As denúncias sobre focos do mosquito Aedes Aegypti podem ser encaminhadas para o Disque-Dengue, no 2637-0091.