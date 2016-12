HIV: um novo portador por dia

02/12/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

As unidades de saúde oferecem a testagem rápida, que pode identificar diferentes doenças Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

Mais de uma pessoa é infectada por dia com o vírus HIV em São Gonçalo. De acordo com dados do Programa de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/Aids e Hepatites Virais, o número de portadores de HIV/Aids no município teve aumento significativo. Somente este ano foram contabilizados até novembro, 486 novos casos contra 300 casos de todo ano de 2015, ou seja, um aumento de 62% ou 1,4 novos casos por dia.



De acordo com coordenador do Programa IST/Aids, Antônio Carlos Tavares Guimarães, atualmente, 2,6 mil pacientes são tratados com a doença na cidade. Entretanto, segundo ele, o aumento no número de casos pode ser atribuído também à informação e facilidade para realização do exame que pode diagnosticar a doença.

“Hoje, contamos com 13 unidades para testagem. Ampliamos o acesso das pessoas ao diagnóstico precoce da doença. Com isso, diminuímos o diagnóstico tardio. A partir da descoberta da presença do vírus, os pacientes são cadastrados nos programas do município e recebem tratamento nas duas unidades de atendimento ambulatorial”, contou.

Ainda segundo Antônio, entre os pacientes tratados na cidade, há aumento no número de jovens, gestantes e homossexuais. “Hoje, 25% dos casos tratados nas duas unidades são de jovens de 15 a 24 anos e 10% de gestantes, em sua maioria com menos de 20 anos. Temos também um retorno do perfil de homossexuais contaminados”, disse.

Para a médica infectologista Anita Luzia Vizeu Fernandes, o sucesso no tratamento depende 50% da disponibilidade do paciente. “O tratamento está cada vez mais facilitado, eficiente e com poucos efeitos colaterais. Mas, para que possa transcorrer bem, necessita da adesão do paciente. Se ele tiver disciplina, não terá complicações de saúde”, disse.

Ainda segundo a médica, o vírus é mutante e diferente do que era encontrado quando foi descoberto. “O mais importante é a prevenção. O uso de preservativos e o não compartilhamento de agulhas é a solução para se evitar o aumento no número de casos”, disse.

Pacientes levam vida normal com tratamento

Para lembrar o Dia Mundial de Luta contra a Aids, a Prefeitura de São Gonçalo fez atividades para conscientizar a população sobre a importância da prevenção ontem. A secretaria de Saúde realizou palestras educativas nas duas unidades de saúde que contam com Núcleos de Atendimento para Portadores de HIV/Aids, ISTs e Hepatites Virais: Clínica Gonçalense do Barro Vermelho e o Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara.

Nas unidades, pacientes têm acesso a diferentes especialidades médicas para o tratamento da doença, além do aconselhamento e centro de testagem, onde a população pode realizar testes de HIV, sífilis e hepatites B e C.

A balconista M.F, de 51 anos, descobriu a doença há 10 anos, no leito de morte do marido. Internado com uma pneumonia incurável, ele foi diagnosticado com a doença e morreu meses após a descoberta.

“Após a morte dele, descobri que tinha contraído o vírus. Tenho uma vida normal e tenho mais saúde do que antes. Sou muito feliz e já tive outros relacionamentos, mas nunca escondi que tinha o vírus. O mais difícil é lidar com o preconceito. Ele é a pior doença”, afirmou.

Para a empresária V.M, a descoberta veio há 4 anos. “Me separei ao descobrir que meu marido mantinha um relacionamento homossexual. Pouco depois, fiquei com uma ferida muito grande na barriga e, após realizar exames, descobri o HIV. Não tenho receio de falar com ninguém que tenho o vírus. Levo uma vida normal. O HIV tratado pode ser controlado. Sou muito feliz e nunca me considerei doente” , afirmou.