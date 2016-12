Driblando a crise econômica

01/12/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Abrigo do Cristo Redentor completa um ano sem receber repasses do Governo do Estado Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

O Abrigo do Cristo Redentor, em Estrela do Norte, São Gonçalo, está há exatamente um ano sem receber os repasses do governo do Estado. A dívida pelos cuidados com 57 idosos é superior a R$ 700 mil. Para ajudar a driblar a crise, há um mês, a administração da instituição criou no espaço o “Restaurante Popular”, que contribui para minimizar os problemas enfrentados.



De acordo com a gerente de compras Cynthia Magalhães, idealizadora do projeto, a experiência está dando certo e, em média, são servidos 50 pratos por dia, que são vendidos por R$ 8. “Começamos de maneira tímida, mas agora temos recebido uma grande adesão do público. Unimos o baixo custo com a qualidade e isso agrada aos nossos clientes”, disse.

Ainda segundo Cynthia, o almoço é patrocinado por colaboradores e toda a renda adquirida é revertida em benefício da instituição. “Levantamos fundos para pagar contas em atraso, farmácia e comprar produtos de limpeza. Está dando certo e vamos continuar com o projeto”, afirmou.

O administrador de imóveis Clóvis da Costa Cardoso, de 62 anos, foi o primeiro cliente do restaurante. “Moro bem perto e poderia ir almoçar em casa, mas tenho o prazer de vir e contribuir. Além disso, o almoço é muito bom. Venho desde o primeiro dia e estou satisfeito”, disse. Ajudar ao próximo é também o que tem levado o auxiliar de serviços gerais Luis Sergio Penha, 47, ao “Restaurante Popular” todos os dias. “Recebo tíquete refeição, mas sabendo da necessidade da instituição, prefiro almoçar aqui. A comida é muito boa e não perde para nenhum restaurante”, contou.

Entregas – O ‘Restaurante Popular’ também faz entregas de quentinhas em casa próximas. O telefone para mais informações é 2712-7620.

Almoço do bem - No próximo dia 7 de dezembro, das 11h às 14h, acontecerá um almoço especial com renda revertida ao abrigo e a outras instituições. Os pratos serão vendidos a R$ 16. O almoço terá a presença da bateria do Porto da Pedra. O Abrigo fica na Rua Nilo Peçanha, 320, Estrela do Norte. O convite pode ser adquirido com antecedência na secretaria do abrigo.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Fazenda informou que está impossibilitada de fazer qualquer repasse, uma vez que as contas do estado estão sendo arrestadas, desde o dia 18, para pagamento dos salários de outubro dos servidores.