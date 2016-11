Niterói oferece testes rápidos de Aids e sífilis

01/12/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Campanha será intensificada e segue durante todo dezembro Foto: Divulgação

Reforçar as ações de prevenção e combate às doenças sexualmente transmissíveis e sensibilizar a população no cuidado com a saúde. Este é o objetivo da Fundação Municipal de Saúde de Niterói que comemora, hoje, o Dia Mundial de Luta contra a Aids, realizando ações educativas de prevenção e testes rápidos de Aids e sífilis na população. A campanha terá atividades durante todo o mês, o chamado Dezembro Vermelho.

As unidades de saúde da rede pública municipal habilitadas estão realizando a testagem rápida gratuita, além de um veículo especial que estará no Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF). A rede também oferecerá ações educativas, como a distribuição de material informativo e rodas de conversa.

Se o diagnóstico do teste for positivo, o usuário será cadastrado para o tratamento com antirretrovirais para tornar a carga viral indetectável. As unidades que fornecem o tratamento são: Hospital Municipal Carlos Tortelly, Policlínica Regional Largo da Batalha, Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, Policlínica Regional Sérgio Arouca, Unidade Básica do Barreto, Policlínica de Especialidades da Saúde da Mulher Malu Sampaio para as gestantes HIV positivas, o Hospital Estadual Azevedo Lima e o Hospital Universitário Antônio Pedro.