MAC se colore de verde em solidariedade à Chapecoense

30/11/2016 às 21:19h Enviado por: Samuel Castro

Principal símbolo de Niterói terá iluminação especial a partir das 18h, a cada hora, durante dez minutos





Em homenagem às vítimas do acidente aéreo com a equipe da Chapecoense, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) será iluminado com a cor verde. A partir de hoje (30) até terça-feira (6), o principal símbolo de Niterói terá iluminação especial a partir das 18h. A cada hora, durante dez minutos, ocorrerá a projeção da cor sobre o MAC.





O avião que transportava a delegação do Chapecoense caiu na terça-feira (29) quando estava se dirigindo para Medellín, na Colômbia, deixando 71 mortos e seis sobreviventes. O gesto de solidariedade da Prefeitura de Niterói acompanha outras homenagens pelo mundo. No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor também foi iluminado com a cor verde, assim como Elevador Lacerda, em Salvador, o Palácio do Planalto, em Brasília, a Torre Colpatria, em Bogotá, a Allianz Arena, na Alemanha, e o estádio de Wembley, na Inglaterra.





“Todos nós estamos consternados com a tragédia do jovem time de Chapecó e dos profissionais que estavam a bordo do avião. Que Deus conforte suas famílias”, lamentou o prefeito Rodrigo Neves.





Novo MAC – O projeto de iluminação, assinado pelo lighting designer Peter Gasper, conta com 109 projetores em LED, que permitem a criação de efeitos de iluminação e a troca de cores do monumento (espelho d’água e prédio), além de gerar uma economia de cerca de 80% no consumo de energia em relação ao sistema anterior.