Adeus forçado à ‘Chape’ em SG

30/11/2016 às 10:30h Enviado por: Samuel Castro

Clayton Nunes, que mantém o COT em São Gonçalo, jogou com Everton Kempes no Espírito Santo Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

O futebol, que costuma ser sinônimo de alegria, fez o maior gol contra de sua história na madrugada de ontem. No jogo da vida, não houve vitória. O possível grito de campeão da delegação da Chapecoense foi calado pelo adeus forçado da queda do avião RJ85, da cjompanhia boliviana Lamia. Além da delegação, jornalistas e convidados seguiam para Medellín, na Colômbia, onde o time iria disputar, hoje, a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional.



Das 81 pessoas a bordo, apenas seis sobreviveram: três jogadores, uma comissária de bordo, um técnico da aeronave e um jornalista. Entre os mortos está o atacante Everton Kempes dos Santos Gonçalves, de 34 anos, natural de Carpina, em Pernambuco, que morava em São Gonçalo desde criança.

A mãe e o irmão de Kempes ainda vivem na cidade em um apartamento no Condomínio Parque das Águas, em Alcântara. E, sempre que podia, Kempes viajava para visitá-los. A próxima visita estava marcada para o dia 10 de dezembro, quando ele também participaria do jogo das Estrelas, no Jardim Catarina, através do projeto social Centro de Oportunidades e Talentos (COT), mantido pelo ex-jogador Clayton Divina Nunes, de 40 anos.

“Joguei com Kempes no time Estrela do Norte, no Espírito Santo. Foram sete meses de convívio e só tenho coisas boas para falar sobre ele. Ele era um homem de coração nobre. Sempre que podia participava do aniversário do COT. Este ano, já havia confirmado a presença na festa de 10 anos. Ainda não estou acreditando no que aconteceu. Perdi um amigo”, lamentou Clayton.

No condomínio onde vive a família de Kempes, nenhum parente foi encontrado. Eles teriam deixado o imóvel nas primeiras horas da manhã de ontem.

Tragédia interrompe carreiras vitoriosas

Kempes, que era casado e tinha um casal de filhos, iniciou sua carreira profissional em 2002 e, ao longo de sua trajetória, passou por cerca de 15 clubes brasileiros e dois do Japão: Cerezo Osaka e JEF United. Ao todo, ele contabilizou 97 gols.

A tragédia – Com 81 pessoas a bordo, a aeronave caiu a cerca de 50 quilômetros da cidade de Medellín, no Estado de Antioquia. O local é montanhoso e de difícil acesso. O avião havia feito escala em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e seguia para Medellín.

Em comunicado, representantes do Aeroporto José Maria Córdoba informaram que a tripulação comunicou emergência por falhas elétricas, por volta das 22h15 em horário local (1h15 no Brasil). A aeronave teria desaparecido dos radares e feito um pouso forçado em Cerro Gordo, nas proximidades da cidade de La Unión. De acordo com a imprensa colombiana, o piloto teria conseguido descartar o combustível para evitar uma explosão.

Os sobreviventes são: o zagueiro Neto, o goleiro Follmann, o lateral Alan Ruschel, o jornalista Rafael Henzel, o técnico da aeronave Erwin Tumiri e a comissária de bordo Jimena Soarez.