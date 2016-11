Poste de telefonia cai na calçada de escola infantil em Marambaia

30/11/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Na hora da queda do poste não havia ninguém na calçada Foto: Leonardo Ferraz

Por Daniela Scaffo

Um poste da empresa de telefonia Oi caiu, na manhã de ontem, próximo a uma escola na Rua Liberdade, em Marambaia, São Gonçalo. De acordo com moradores e pais de alunos, o poste já estava tombado e, quando chovia, saía faísca de alguns fios que o seguravam. Ninguém ficou ferido.



A pedagoga Rose Souza, de 52 anos, disse que, por sorte, as crianças da escola já haviam entrado e ninguém se feriu. “Isso é um perigo. Podia acabar caindo em cima de um carro ou até mesmo em cima de alguma criança. Agora, algumas pessoas estão vindo aqui para tentar roubar os fios”, contou a pedagoga.

A diretora da escola particular de ensino fundamental ficou indignada com a demora da empresa de telefonia para a retirada do poste, já que é no local que muitas vans escolares param durante todo o dia. “As crianças passam por ali e muitos transportes escolares param naquela área para pegar os alunos. Isso é perigoso. As crianças podem tropeçar nos fios ou acontecer algum acidente pior”, disse.

A mãe de um aluno, a dona de casa Suelen Peçanha, 28, também comentou sobre a falta de manutenção dos postes em todo o bairro. Segundo ela, muitos ainda são de madeira e ameaçam cair. “Quase nenhum poste do bairro passa por manutenção. Sofremos um abandono muito grande aqui nesse local”, disse.

A assessoria de imprensa da Oi foi procurada e não deu retorno até o fechamento desta edição. A assessoria de imprensa da Enel também foi procurada e não retornou sobre a manutenção dos demais postes da rua até o fechamento.