Festival de cinema no campus da UERJ em São Gonçalo

29/11/2016 às 10:57h Enviado por: Catriel Barros

Filme TIÃO, um curta-metragem de ficção que discute a cidade e a violência a partir de um personagem símbolo de sua formação, São Sebastião. Foto: Divulgação

Por Catriel Barros





Será realizado até sexta (2), no auditório da UERJ-FFP, em São Gonçalo, o "Cine Tamoio Festival", primeiro festival de cinema da cidade que conta com cerca de 162 curtas-metragens de todo território nacional, de até 20 minutos de duração, mas apenas 68 foram selecionados para concorrer ao prêmio de melhor curta. A ideia é que a expectativa de se ter um trabalho exibido em uma sessão do festival gere um movimento em favor das produções independentes, dentro da própria cidade.





Com curadoria de Monique Franco (Cinema Paraíso), Dani Araújo (Bem TV) e Alberto Sena (produtor cinematográfico), o festival traz ao público obras que revelam a nova geração de cineastas que não trabalham em grandes estúdios e realizam filmes com baixo orçamento. O "Cine Tamoio" conta com os jurados Felipe Cataldo (Cinema Nosso) , Rebeca Fortes (Conspiração Filmes), Marlon Eduardo Faria (Jornalista), Lenita Lopez (Escritora e atriz) e Clementino Junior (Cineclube Atlântico Negro).

Ao todo são 162 curtas-metragens, sendo 72 ficções, 56 documentários, 17 LGBTs, oito sobre a cultura negra (incluindo o curta ''Tião'', que discute a violência a partir da perspectiva do personagem), sete filmes gonçalenses e dois de animação. A lista com os filmes selecionados podem ser conferidas na página do festival no Facebook . De acordo com o idealizador e produtor do festival, Alberto Sena, existe uma proposta de parceria sendo negociada com a Universidade Federal Fluminense (UFF) para exibição dos curtas premiados no "1º Cine Tamoio Festival" em sessões extraordinárias no Centro de Artes UFF.





No dia 30 de novembro (quarta), das 15h às 18h, haverá uma oficina gratuita com as produtoras de cinema Alessandra Merat e Ana Angel da Produtora Caverna que vão ensinar como utilizar Smartphones para criação de vídeos jornalísticos, publicitários, informativos ou fictícios se tornarem atraentes para festivais de cinema independente, além de uma oficina de cinema brasileiro contemporâneo com o pesquisador e curador de cinema Lucas Reis.





De acordo com Alberto Sena, o festival foi criado com o intuito de fomentar a produção da sétima arte dentro do município de São Gonçalo e, com isso, alimentar o interesse dos alunos de cinema e dos cinéfilos para a geração de um mercado local, com produções cinematográficas independentes, apoiadas por empresários e comerciantes da cidade, visando atrair, produtores e diretores de outras cidades, estados e países.





“O '1° Cine Tamoio Festival' é um encontro de exibições, debates e discussões da produção do audiovisual municipal e nacional. O cunho destes debates é desenvolver o interesse pelas produções nacionais, novos formatos e linguagens para a sétima arte, com vistas a ampliar a visão de mundo em diversos aspectos no cerne sócio-político-cultural”, disse Alberto.

A entrega dos troféus para os filmes premiados acontecerão no dia 2 de dezembro, quando será exibido também um documentário sobre o cineasta gonçalense Gerson Tavares, produzido pelo professor de História do Cinema Brasileiro Rafael de Luna. O "1º Cine Tamoio Festival" acontece no Auditório da UERJ-FFP, campus São Gonçalo, na Rua Doutor Francisco Portela, 1470, Patronato. Entrada franca. Informações pelo telefone 3705-4631.