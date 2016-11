Atlético Nacional manifesta solidariedade através de redes sociais

29/11/2016 às 10:27h Enviado por: Catriel Barros

Conta oficial do Atlético Nacional via twitter Foto:

Através da conta oficial no Twitter, o Atlético Nacional, rival do clube no brasileiro na decisão, prestou solidariedade e lamentou profundamente o acidente.





- Nacional lamenta profundamente, se solidariza com a Chapecoense pelo ocorrido e aguarda informações das autoridades.





A delegação da Chape saiu de Guarulhos para Bolívia em voo comercial. Deixou Santa Cruz de La Sierra com 72 passageiros e nove tripulantes em direção a Medellín. Quando sobrevoava a região de Antióquia perdeu contato com o aeroporto, que confirmou o acidente. A causa teria sido uma suposta falta de combustível.