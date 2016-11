Motoristas não receberão multas de radar defeituoso

29/11/2016 às 14:10h Enviado por: Samuel Castro

O defeito em um radar instalado na Rua Desembargador Lima Castro, no Fonseca, próximo ao Detran, no sentido Cubango, preocupa motoristas que passam pela via. Mesmo em velocidade inferior a 40 Km/h e respeitando a sinalização, o radar estaria registrando infrações dos veículos. O flagrante foi feito por motoristas que, preocupados com as possíveis multas, registraram o fato em um vídeo, que foi divulgado nas redes sociais no dia 24 de novembro.

De acordo com o mototaxista Davi Alves, de 27 anos, ele ouviu muitas reclamações. “Muitas pessoas passaram reclamando desse defeito. Muitos motoristas, vendo que o radar estava disparando seguidas vezes, passavam em baixíssima velocidade, mas mesmo assim era registrada a velocidade alta. Isso aconteceu à noite. Eu tive sorte e escapei”.



Na manhã de ontem, o radar já estava funcionando sem problemas. Em nota, a assessoria de imprensa da prefeitura de Niterói informou que o equipamento teve um problema técnico que já foi consertado. A assessoria da NitTrans informa que nenhum veículo foi autuado ao passar no sinal verde nas últimas 48 horas.