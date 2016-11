SG na luta contra a Aids

29/11/2016 às 10:55h Enviado por: Samuel Castro

A realização dos testes dura 20 minutos e é dividido em três etapas, incluindo aconselhamento Foto: Divulgação

O Dia Mundial da Luta contra a Aids é na próxima quinta-feira (1º de dezembro) e para lembrar a data e conscientizar a população sobre a importância da prevenção contra a doença, a secretaria municipal de Saúde de São Gonçalo realizará palestras educativas nas duas unidades de saúde que contam com Núcleos de Atendimento para Portadores de HIV/Aids, Infecções Sexualmente Transmissíveis (Ists) e Hepatites Virais. São eles: Clínica Gonçalense do Barro Vermelho e o Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara.

Nas unidades de referência, os pacientes podem contar com os serviços de infectologista, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiras, farmacêutica, nutricionista, técnicos de enfermagem e de laboratório, além do aconselhamento e centro de testagem, onde a população pode realizar testes de HIV, sífilis e hepatites B e C.

Hoje, São Gonçalo conta com 2,2 mil pacientes em tratamento para HIV. Somente em 2016, o município notificou 125 novos casos da doença. Em 2015, foram 300 novos casos. Nos últimos anos, o serviço de acolhimento e tratamento aos pacientes com doenças sexualmente transmissíveis foram ampliados. De um Centro de Testagem e Aconselhamento que existia em Neves, hoje o município conta com 11 unidades que identificam Ists com a realização de testes rápidos.

“A descentralização facilita o acesso das pessoas aos testes. Ampliamos também a possibilidade de que essas pessoas tenham acesso ao diagnóstico precoce para o HIV e outras patologias, que poderão ser tratadas antes que sejam acometidas por doenças oportunistas que comprometam seus estados de saúde”, explicou o coordenador municipal de Ist/Aids, Antônio Tavares, que completou dizendo que a prevenção com uso de preservativos, que são distribuídos gratuitamente em unidades de saúde, é sempre a melhor opção.

Testes podem ser feitos nas unidades de saúde

O processo de realização dos testes dura 20 minutos e é dividido em três etapas. O paciente realiza o aconselhamento pré-teste, seguido da coleta de sangue e entrega do resultado, que é feita pela assistente social. Após a detecção da doença, o paciente é encaminhado para tratamento ambulatorial com hepatologista no PAM Alcântara ou Clínica Gonçalense do Barro Vermelho.

Inaugurado em maio deste ano, o Espaço Vida se tornou um referencial no atendimento aos pacientes que precisam de internação durante o tratamento de HIV/Aids, Hepatites Virais e tuberculose em São Gonçalo. Funcionando 24 horas, a unidade, que funciona no Complexo Hospitalar Luiz Palmier, conta com dez leitos e uma equipe técnica.

Os Centros de Testagem e Aconselhamento funcionam no Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara; Clínica Gonçalense do Barro Vermelho; UBS Irmã Dulce, em Trindade; UBS Bandeirantes; UBS Adolfo Lutz, no Pacheco; UBS Mahatma Gandhi; UBS Adão Pereira Nunes, Tribobó; UBS Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina; polos sanitários Paulo Marcos Rangel, Porto do Rosa; Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina e USF Adão Pereira Nunes. A coordenação de DST/Aids funciona na Rua Heitor Levi, 34, Barro Vermelho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 2624 5756 ou pelo e-mail coorddstaidssg@yahoo.com.br.