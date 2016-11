Força-tarefa retira mais de 11 mil toneladas de lixo em São Gonçalo

28/11/2016 às 17:57h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Divulgação

A força-tarefa de limpeza montada pela secretaria de Infraestrutura de São Gonçalo retirou nos últimos sete dias cerca de 11 mil toneladas de lixo e detritos das ruas da cidade. A operação garantiu a limpeza de 70% dos logradouros do município. A prefeitura acredita que até o final desta semana a operação atinja os 100%.









Os trabalhos acontecem diariamente em 24 bairros da cidade. A força-tarefa conta com 160 homens, 37 caminhões, e quatro retroescavadeiras dos Departamentos de Obras e Conservação e da Empresa Marquise, responsável pela coleta do lixo na cidade. Esta semana, a equipe de Parques e Jardins integrou os trabalhos com mais homens e máquinas.





Entre os bairros beneficiados pela força-tarefa nesta segunda-feira estavam Neves e Covanca. Além do lixo, os trabalhadores recolheram também muito entulho de obras e móveis e eletrodomésticos. De acordo com o subsecretário de Infraestrutura, Edson Carvalho, nesta época o número de detritos jogados irregularmente nas ruas aumenta em quase 70%.





"Muitas pessoas aproveitam os meses de novembro e dezembro para fazer obras de reforma em suas casas e trocar alguns móveis e eletrodomésticos. Com isso, todo o entulho é jogado nas ruas aumentando ainda mais a quantidade de lixo nas ruas", explicou o subsecretário.









Equipes do serviço de varrição também estão nos principais corredores viários e nos centros comerciais do município. Junto a força-tarefa desta quarta-feira, o grupo realizou serviços nos bairros do Patronato, Antonina, Nova Cidade, Centro, Porto Novo, Vila Lage, Barro Vermelho, Santa Catarina e Alcântara.









Para reforçar os trabalhos de limpeza e remoção dos detritos, toda a equipe da subsecretaria de Parques e Jardins passou a integrar nesta segunda-feira a força-tarefa de limpeza da cidade. Homens e máquinas intensificaram a limpeza das áreas de lazer, entretenimento e saúde do município.









A prefeitura voltou a pedir à população não colocar fogo no lixo, pois isso prejudica a sua retirada. Informações sobre a coleta ou o trabalho da força-tarefa podem ser solicitadas através do disque-lixo: 2199-6378.