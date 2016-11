Jardim Catarina ganha cineclube neste sábado

25/11/2016 às 23:01h Enviado por: Dayse Alvarenga

Com apoio da Fundação de Artes de São Gonçalo, os moradores do Jardim Catarina Wesley Prado, Camila Cerutti e Cadu Paschoal estreiam neste sábado (26) o projeto "Cineclube Utopia", na Lona Cultural do bairro, às 18h, com a exibição do longa-metragem "Selma", indicado ao Oscar, e a animação brasileira "Menina Bonita do Laço de Fita". A entrada é gratuita e ainda será distribuída pipoca para os presentes.





"Selma" é a cinebiografia do pastor protestante e ativista social Martin Luther King. O longa dirigido por Ava DuVernay acompanha as históricas marchas realizadas por ele e manifestantes pacifistas em 1965, entre a cidade de Selma, no interior do Alabama, até a capital do estado, Montgomery, em busca de direitos eleitorais iguais para a comunidade afro-americana.

Já a animação "Menina Bonita do Laço de Fita" é uma adaptação do livro da escritora Ana Maria Machado, que narra a história de um coelhinho branco que tenta escurecer seu pêlo por admirar a cor da pele da menina do laço de fita.





Segundo os idealizadores, o Cineclube Utopia nasceu como um projeto sociocultural com o objetivo de incentivar o acesso a realizações cinematográficas, brasileiras e estrangeiras, que não chegam aos moradores do bairro.





"Para ter acesso a uma obra cinematográfica, os moradores precisam se deslocar até um dos dois shoppings do município, que estão localizados no Centro e na BR-101, além de pagar ingressos relativamente caros", argumentou Camila Cerutti.

"Num segundo momento, pretendemos também propor rodas de conversas e debates após as exibições", completou Wesley Prado.

A Lona Cultural do Jardim Catarina fica na Praça Valfrido Rocha, na Rua 27.