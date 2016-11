Acidente deixa 3 feridos em rodovia de S. Gonçalo

26/11/2016 às 11:20h Enviado por: Samuel Castro

Motorista perdeu o controle do veículo e capotou na RJ-104 Foto: Leonardo Ferraz

Um capotamento, na RJ-104, altura de Vista Alegre, em São Gonçalo, deixou três pessoas feridas e provocou um longo engarrafamento, nos dois sentidos da rodovia, no final da tarde de ontem.



De acordo com PMs do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a motorista perdeu o controle da direção e capotou com o veículo Gol, que parou na pista sentido Itaboraí. Além da mulher, outras duas pessoas que estavam no carro também ficaram feridas e foram socorridas pelos Bombeiros. Não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.

Para tirar o veículo da pista, o trânsito chegou a ser interrompido por alguns minutos. O engarrafamento se estendeu por aproximadamente dois quilômetros nos dois sentidos.

O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).