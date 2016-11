Black Friday tem público modesto em São Gonçalo

25/11/2016 às 18:22h Enviado por: Cyntia Fonseca

A sexta edição da Black Friday no Brasil recebe um público modesto em São Gonçalo e dividiu a opinião dos consumidores. Mais cautelosos, e já acostumados com ofertas não vantajosas das edições anteriores, os compradores pesquisaram mais e não chegaram a encher as lojas. No centro comercial de Alcântara, o movimento foi maior nas grandes redes de eletrodomésticos e em algumas lojas de departamento. "Ano passado estava melhor. Hoje, algumas coisas estão até mais caras. Fui pesquisando ao longo da semana e vi muitos produtos mais caros, principalmente eletrodomésticos", contou a aposentada Dirlei Gonçalves, que estava à procura de um fogão em oferta.





A opinião do porteiro Leandro Ferreira, 43, foi semelhante. "A gente espera o ano todo para o 'Black Friday', mas acaba sendo 'Black fraude', né. O preço de alguns produtos abaixaram muito pouco, podia ser melhor", brincou Leandro, que comprou uma máquina de lavar e um DVD. Alguns que investiram tempo pesquisando, porém, tiveram mais sorte. "Consegui achar um liquidificador que estava mais de R$100 por R$60. Mas precisei ir à três lojas antes. Agora vou ver se tem algum fogão em promoção", comentou a axuliar de serviços gerais Angélica Costa Silva, 25.









O motorista Itamar Lyra, 52, também conseguiu aproveitar. "Estou indo para casa todo feliz. A TV de LED que eu queria estava R$2,5 mil, consegui por R$1,6 mil. Depois de tanto pesquisar, valeu a pena", comemorou.









Apesar de as lojas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos constarem entre as mais procuradas durante o Black Friday, outros setores como têxtil e calçados também aproveitaram a data para oferecer descontos e ofertas. Nos shoppings da região, o movimento de consumidores esteve tranquilo até o fim da tarde.









Shoppings - Apesar de as lojas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos constarem entre as mais procuradas durante o Black Friday, outros setores como têxtil e calçados também aproveitaram a data para oferecer descontos e ofertas. Nos shoppings da região - Partage São Gonçalo, São Gonçalo Shopping e Pátio Alcântara - o movimento de consumidores esteve tranquilo até o fim da tarde.