Boletim trânsito

25/11/2016 às 08:40h Enviado por: Leticia Lopes

Tá no trânsito e quer saber qual rua evitar? Será que a Ponte tá engarrafada? Se liga aqui!





Na Avenida Feliciano Sodré, trânsito bom no sentido Centro e na direção Praça da Renascença. Na Praia de Icaraí, o fluxo também é bom em direção ao centro.





Fluxo tranquilo na Jansen de Melo e na Marquês de Paraná no caminho para a Ponte! Na ponte, retenção no sentido Rio, dos acessos ao Mocanguê. A travessia é estimada em 16 minutos. A descida é lenta a partir do Vão Central.







O próximo boletim da Rádio Mania é às 8h45. Fica ligado e sintoniza na 100,5!