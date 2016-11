Unimed Rio continua em operação

24/11/2016 às 22:55h Enviado por: Sany Medeiros

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal comunicam que, em reunião realizada, nesta quinta-feira (24), foi assinado um Termo de Compromisso com o Sistema Unimed, por meio do qual ficam garantidos: a continuidade das operações da Unimed-Rio e o pleno atendimento de todos os seus beneficiários.

As partes informam, ainda, que “a rede de prestadores hospitalares – representada pelo Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro (SINDHRIO), pela Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Rio de Janeiro (FEHERJ) e pela Associação de Hospitais do Rio de Janeiro (AHERJ) – renovou sua confiança na Unimed-Rio e em todo o Sistema Unimed, comprometendo-se com o atendimento dos consumidores. Com as garantias prestadas, a Unimed-Rio seguirá adotando providências voltadas para seu reequilíbrio econômico-financeiro e os direitos dos seus consumidores serão resguardados também pela atuação do Sistema Unimed”.

A coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria (Nudecon), Patrícia Cardoso, reforça que o termo de compromisso tem o intuito de garantir a prestação dos serviços por parte da Unimed-Rio, com o apoio o Sistema Unimed. “Ele é fruto de um trabalho árduo da Defensoria, do Ministério Público e da ANS. Oportunamente, o documento com todos os detalhes será divulgado pela agência reguladora”. (Defensoria Pública do Estado)