Saúde confecciona meio milhão de novos cartões do SUS

24/11/2016 às 22:18h Enviado por: Sany Medeiros

A secretaria de Saúde de São Gonçalo confeccionou 500 mil Cartões Nacional do Sistema Único de Saúde (Sus) nos últimos três anos. A marca alcançada faz parte da expansão no fornecimento do cartão, que viabiliza informações sobre usuários do sistema em qualquer ponto do país, o que facilita a comunicação entre diversos serviços de saúde. Além disso, seu uso facilita a marcação de consultas, exames e garante acesso a medicamentos gratuitos.





Com 25 impressoras distribuídas em diversas unidades de saúde, somente no primeiro mês de funcionamento, em julho de 2013, foram emitidos 45 mil unidades. Hoje, o foco é a utilização do aplicativo digital do Cartão SUS, que já está disponível em todo país.





Antes de incentivar a utilização do App, foi realizada uma pesquisa no Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto, o maior ponto de emissão de cartão SUS na cidade, e foi identificado que sete em cada dez pessoas possuem aparelhos smartphones. A nova versão possibilita a redução da emissão de cartões no formato impresso que necessitam de materiais como papel e plástico.





De acordo com o coordenador do Cartão SUS, Dyego Moura, muitas pessoas acabam perdendo o cartão e pedem para fazer a segunda e terceira via, aumentando os custos. Com o aplicativo, isso não será problema, já que reduz os gastos com material utilizado para confecção do Cartão SUS.





"Com o aplicativo no celular não tem essa de perder, é só chegar na unidade de saúde e mostrar os dados na tela. Podemos reduzir em média 70% da emissão do cartão e facilitar o acesso a maior parte da população sem que seja necessária o seu deslocamento à unidade de saúde para confeccioná-lo. Quando implantamos o novo sistema no município, tínhamos apenas 100 mil usuários cadastrados e hoje contamos com um número muito maior", explica Dyego.





O usuário deve informar seu CPF após baixar o aplicativo bem como sua data de nascimento e um endereço eletrônico para contato. Após esse preenchimento, a ferramenta possibilitará o preenchimento dos dados pessoais, informações sanguíneas, nome dos profissionais que atendem o determinado paciente, além de resultados de aferições de pressão, glicemia, dentre outros exames.