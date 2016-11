Mulher desaparece ao sair para forró na Fazenda dos Mineiros

25/11/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Rosalina saiu de casa, no último dia 15, e não retornou mais Foto: Divulgação

Familiares da dona de casa Rosalina da Silva, de 41 anos, buscam informações que ajudem na sua localização. Ela desapareceu, há 10 dias, após ser vista indo para um forró no Campo do Esperança, na Fazenda dos Mineiros, em São Gonçalo. Como ela não retornou para casa, em Itaoca, a filha Rosilene da Silva Emílio, 21, resolveu registrar o desaparecimento na delegacia na última segunda-feira. De acordo com a jovem, sua mãe teria discutido com o marido em um bar próximo a sua casa antes de ir ao forró.



“Ela nunca fez isso. Gostava de sair para beber, mas nunca deixou de retornar para casa. Já procuramos em delegacias e IMLs, mas a única informação que tivemos é que ela foi vista em alguns bairros das proximidades”, contou Rosilene.

Ainda segundo a filha, a mulher não levou os documentos e nem roupas. Não sabemos com que roupa ela saiu de casa e isso dificulta encontrá-la”, finalizou. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá) e será encaminhado para a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG). Quem souber de qualquer informação que possa ajudar a localizar Rosalina, basta ligar para o número: 95902-9570. (Daniela Scaffo)