São Gonçalo vira um ‘lixão’

24/11/2016 às 10:25h Enviado por: Samuel Castro

Por todos os bairros, há lixo acumulado, que atrai ratos e insetos, incomodando os moradores Foto: Alex Ramos

Por Daniela Scaffo

Toda São Gonçalo virou um verdadeiro ‘lixão’ com a falta de coleta de lixo. Quem passa pelas ruas da cidade se depara com grande quantidade de lixo acumulado, além de mau cheiro e insetos. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o problema foi ocasionado devido ao fechamento do Aterro Sanitário do Anaia na última semana.



Em toda extensão da Av. Jornalista Roberto Marinho, que corta Alcântara, Colubandê, Galo Branco e Rocha, é possível notar o acúmulo. “Tem tantas sacolas de lixo que elas estão invadindo a pista”, relatou o supervisor administrativo Dickson Baraúna, de 45 anos.

Na Estrada Vereador Luiz Carlos da Silva, no Galo Branco, o problema não é diferente.

Os moradores disseram que a cidade está, literalmente, “entregue às moscas”. “O lixo atrai insetos e ratos. São duas semanas sem coleta. A cidade está uma lixeira”, disse o encarregado de serviços gerais, Antônio Carlos Macena, 52. Os moradores da Rua Comandante Ari Parreiras, no Porto Velho, também sofrem com a falta do serviço. Em um dos trechos, são quase 10 metros com sacolas de detritos. “Isso é uma pouca vergonha. Se continuar assim, andaremos no meio do lixo”, contou a dona de casa Raiane Souza, 29. Moradores do Loteamento Domingos Couto, em Rio do Ouro, e das Ruas Maria Rita e Monsenhor Raeder, no Porto Novo, também relataram o mesmo problema. “Na Maria Rita, há montanhas de lixo e corre o risco de, quando chover, alagar as casas da rua onde moro, na Monsenhor Raeder, que também tem uma enorme quantidade de lixo”, disse a moradora Jucineia Olga.

A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de São Gonçalo informou que formou uma força-tarefa para a limpeza. “Nos últimos cinco dias, recolhemos mais de 6,5 mil toneladas de lixo em 52 dos 90 bairros da cidade. Acreditamos que até sábado 65% da coleta esteja normalizada”, informou a assessoria da Prefeitura em nota, que pede à população para não colocar fogo no lixo, pois prejudica a retirada. Informações sobre a coleta podem ser obtidas através do disque-lixo: 2199-6378. A assessoria de imprensa do CTR Alcântara informou que o Aterro do Anaia não foi fechado e que, embora com dificuldades, cumpre contrato com a Prefeitura de São Gonçalo, que deve à empresa mais de R$ 70 milhões. A empresa ressalta, ainda, que está no limite da capacidade de manutenção e que se os pagamentos não forem feitos, pode deixar de receber os resíduos.