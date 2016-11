Sine do Centro de S. Gonçalo está sem funcionar desde sexta-feira

24/11/2016 às 13:30h Enviado por: Samuel Castro

Alexandre e Sandro não conseguiram fazer cadastro no Sine Foto: Alex Ramos

Quem procurou atendimento na agência da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab), localizada na Rua Presidente Kennedy, no Centro de São Gonçalo, entre a última sexta-feira e ontem, se deparou com um aviso informando que os serviços estão, temporariamente, suspensos. Por isso, os serviços oferecidos pelo posto, como emissão de carteira de trabalho, cadastramento em vagas pelo Sistema Nacional de Empregos (Sine) e seguro-desemprego estão indisponíveis.

De acordo com um funcionário, que preferiu não se identificar, o problema é por conta da falta de repasses de verbas do Governo Estadual para pagamento do sistema e do telefone da instituição. Na porta está colado o aviso: “Comunicado: Informamos que nossos serviços estão temporariamente suspensos sem previsão de retorno”.

“Vi na internet que eu podia me cadastrar em vagas de emprego no Sine e, ao chegar, tive uma infeliz surpresa ao saber que o posto está indisponível”, contou o cozinheiro Alexandre Bonifácio, 48, que está desempregado há dois anos. Outro que também ‘perdeu a viagem’ foi Sandro Roberto Silva, 31. “Estou nessa luta de procurar emprego há algum tempo. Vim com esperança de, pelo menos, me cadastrar em uma das vagas, mas infelizmente não consegui”, disse.



As assessorias de imprensa da Secretaria de Estado de Trabalho e do Ministério do Trabalho foram procuradas, mas não retornaram até o fechamento desta edição. (Daniela Scaffo)