Abrigo Cristo Redentor recebe 400kg de corvina

24/11/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Peixes foram apreendidos por policiais da Upam de Maricá Foto: Divulgação

Cerca de 440 quilos de corvina foram apreendidos, na madrugada de ontem, em Jurujuba, Niterói, por policiais da Unidade de Polícia Ambiental (Upam). A operação, que contou com agentes da 6ª unidade, que fica em Maricá, ainda prendeu duas pessoas, que foram levadas à 79ª DP (Jurujuba).



De acordo com o comandante da Polícia Ambiental de Maricá, capitão Luiz Fernando, o material foi apreendido por ter sido pescado em águas continentais com o uso de aparelhos e métodos proibidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), como redes de arrasto, de lance, de espera com malhas inferiores a 70 mm, entre outros.

Todo o peixe apreendido foi doado ao Abrigo Cristo Redentor, em Estrela do Norte, São Gonçalo. (Cynthia Fonseca)