Niterói oferece atividades físicas gratuitas

23/11/2016 às 17:31h Enviado por: Rennan Rebello

Yoga é uma das atividades oferecidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) Foto: Divulgação

Ainda em clima de comemoração pelos 443 anos de Niterói, o 'projeto Motivação' deste mês acontecerá no próximo sábado, dia 26, com estreias na programação. Trata-se da inclusão do boxe francês e inglês, da zumba e da ginástica. Modalidades que reúnem equilíbrio, concentração e coordenação e serão ministradas gratuitamente em diferentes pontos da cidade.





"Esse tipo de aula experimental é muito bacana para quem quer conhecer uma modalidade esportiva. No caso do boxe francês, por exemplo, a expectativa é fazer com que os participantes conheçam essa arte, que é nova no Brasil, e se interessem pelo esporte", projeta o professor da modalidade, Guilherme Alonso, que completa destacando os benefícios da prática do esporte: "Além do gasto de energia, o boxe francês - que reúne movimentos de soco e chute - é muito benéfico para quem quer aprimorar habilidades como coordenação e autoconfiança".





Além das novidades, o 'Motivação' segue com a caminhada ecológica, às 8h; yoga às 9h e atletic ballet às 10h no Parque da Cidade. Na programação também consta um aulão de Skate, às 9h no Skatepark em São Francisco; a dança, às 9h no Horto do Barreto; capoeira, às 9h no Museu de Arte Contemporânea (MAC) e o futsal, às 10h na praça do Largo da Batalha. Já o boxe francês e o inglês serão realizados no MAC às 9h30 e 11h, respectivamente, enquanto a aula de zumba será na praça José Martí, em São Francisco, e a ginástica será realizada na praça do Largo da Batalha, começarão mais cedo, às 9h.





"A nossa expectativa é de mais uma edição de sucesso, principalmente porque neste mês contaremos com mais opções de atividades. Sábado é dia de convidar um amigo, aproveitar a cidade e praticar um esporte", convida Wagner Cortez, coordenador do Motivação.





Essas atividades fazem parte do Projeto Motivação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL),e acontece sempre no último sábado de cada mês com aulas gratuitas em diversos pontos da cidade. Para participar, basta comparecer no local e horário da atividade seguindo a programação do evento. Em parceria com a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), o projeto conta com alunos dos cursos de Educação Física e Enfermagem realizando aferição de pressão arterial e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Recomenda-se o uso de roupas leves e que, para a prática do yoga e/ou atletic ballet, o aluno leve, se possível, seu próprio colchonete.