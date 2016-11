Rede estadual de ensino abre matrículas amanhã

23/11/2016 às 13:25h Enviado por: Sergio Soares

As matrículas são para escolas estaduais Foto: Divulgação

A rede estadual de ensino abrirá inscrições para o ano letivo de 2017 a partir de amanhã no site www.matriculafacil.rj. gov.br . Os interessados em estudarem nos colégios da rede em todo o Estado do Rio de Janeiro têm até o dia 22 de dezembro para se candidatarem.



No site do Matrícula Fácil, o candidato tem informações sobre como se inscrever; as escolas com vagas disponíveis; a idade para se inscrever em cada série ofertada; e como e quando confirmar sua matrícula no colégio. No dia 10 de janeiro de 2017, o resultado da inscrição será divulgado no site www.matriculafacil.rj. gov.br . É importante confirmar a pré-matrícula na escola selecionada entre 12 e 18 de janeiro de 2017.

Renovação

Para quem já é aluno da rede estadual e deseja permanecer na mesma escola, é necessário que seja feita somente a renovação da matrícula na unidade. Para isso, deve procurar a secretaria do colégio até o dia 9 de dezembro.

Calendário para o ano letivo de 2017

Inscrições para matrículas – de 24 de novembro a 22 de dezembro

Resultado – 10 de janeiro de 2017

Confirmação da pré-matrícula – entre 12 e 18 de janeiro de 2017

Renovação de matrícula – até o dia 9 de dezembro

Documentação necessária

- Original da Identidade ou documento que a substitua (certidão de nascimento ou casamento) e CPF, se possuir;

- Original e cópia da carteira de identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos;

- Histórico escolar ou declaração da última unidade em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado;



- Laudo comprobatório de deficiências declaradas, se for o caso;

- Comprovante de residência;

- Comprovante do atestado com tipo do grupo sanguíneo e o fator RH.