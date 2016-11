Curso gratuito ensina como alfabetizar autistas

23/11/2016 às 11:46h Enviado por: Leticia Lopes

O processo de aprendizagem de toda pessoa com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é sempre mais difícil. Pensando em ajudar pais e capacitar profissionais da educação, a Neuro Saber irá realizar um curso totalmente gratuito e on-line, dos dias 5 a 9 de dezembro, sobre o processo de alfabetização para crianças com TEA.



As aulas serão ministradas pela psicopedagoga Dra. Dayse Serra. Durante o programa, a especialista dará dicas, exercícios e atividades práticas com a proposta de estimular o processo de aprendizado de autistas, além de informar mais detalhes sobre as dificuldades comuns impostas pelo transtorno e a importância de alfabetizar crianças com o TEA.

Segundo a psicopedagoga, a forma como o autista pensa é diferente, por isso é fundamental respeitar o tempo deles de aprendizado. Por exemplo, ela explica que muitas vezes o aluno com TEA não consegue compreender explicações da professora devido às dificuldades na forma de falar, de expressar emoções, de entender linguagem subliminar, expressões faciais e até em mudanças de tom da voz.

- Geralmente, o autista não consegue entender, por exemplo, o signo linguístico nem o que é uma representação da comunicação. Isso torna o ensino mais trabalhoso, no entanto necessário. A alfabetização dessas crianças vai além de facilitar um diálogo, traz mais qualidade de vida para elas e para as pessoas próximas - relata.

aqui Os interessados devem realizar as inscrições para a semana da Alfabetização no TEA por