Shopping Bay Market apresenta Coral Natalino

23/11/2016 às 11:41h Enviado por: Catriel Barros

Foto: Divulgação

No dia 24 de novembro, a partir das 19h30, o Shopping Bay Market apresenta o 'Coral Projeto Gugu', com a tradicional celebração de coral natalino. O grupo é formado por 25 componentes e promete encantar todas as famílias com canções de Natal, além de releituras de clássicos da MPB. O evento é gratuito e será realizado na Praça de Alimentação do Shopping.





O Projeto Gugu é um dos mais bem sucedidos programas de ginástica e incentivo à qualidade de vida voltado para o público da terceira idade. O projeto abrange mais de 37 núcleos, tanto em Niterói quanto no Rio de Janeiro, e possui aproximadamente cinco mil participantes cadastrados.

O evento faz parte de uma série de programações gratuitas para o cliente. Os corais de Natal são apresentados todas as quintas-feiras, no 3° piso do shopping.





SERVIÇO:







Quando : 24 de novembro, as 19h30

Onde : Shopping Bay Market, 3° Piso ( Av. Visconde do Rio Branco, 360 – Centro Niterói/RJ)

Quanto : Gratuita