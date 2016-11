23/11/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Idosos do Abrigo Cristo Redentor vão ganhar presentes da campanha na véspera do Natal Foto: Alex Ramos

Por Cyntia Fonseca

A contagem regressiva para o Natal já começou e, motivadas pela solidariedade, as amigas Jéssica Almeida e Andressa Regina Freitas resolveram lançar nas redes sociais a campanha “Adote um bom velhinho” para reunir presentes e doações para os idosos do Abrigo Cristo Redentor, em Estrela do Norte, São Gonçalo.



Em poucos dias, a página do Facebook atingiu mais de 10 mil curtidas e o sucesso nas doações também foi logo notado. A expectativa para a data festiva e a simplicidade dos pedidos emocionou as idealizadoras.

“Todos os pedidos me emocionaram. Tive contato com todos eles e ver a alegria e o agradecimento fez meu coração bater mais forte e ver que eles precisam mesmo é de atenção e carinho”, desabafou a secretária Andressa, 24.

Entre os pedidos estão roupas, calçados, perfume, bijuterias e alimentos. “Achei muito bom esse método. É a primeira vez que fazem e estou bastante animada para ganhar o que eu pedi. Quando sugeriram ‘perfume’, escolhi logo. Perfume é a palavra mágica para mim”, contou Marinha de Sá Carvalho, de 81 anos, entre risos.

Dolores da Silva, 87, pediu um relógio e um anel. Há cerca de cinco anos no abrigo, ela revelou não comemorar muito a chegada do Natal, mas não vai dispensar o presente. “Bem bacana receber a visita deles, gostei muito”, resumiu. Tricolor de coração, Juran Cândido, 81, pediu uma camisa do Fluminense.

Além dos presentes, a instituição também pede doações de uso contínuo como fraldas geriátricas, frutas, farinhas para mingau, leite, água de coco, entre outros. “Estamos muito felizes e realizadas. Não acreditava que fosse fazer tanto sucesso. Meu celular não para de tocar, whatsApp lotado de mensagens de pessoas, inclusive de outros estados, querendo ajudar. A recompensa será o sorriso e o brilho nos olhos de cada um dos idosos”, comemora Andressa Regina.

Quem quiser colaborar, pode entrar em contato nos telefones 96940-2380 (Andressa) e 98028-6027 (Jéssica) ou na página www.facebook.com/adoteumvelinho/. O endereço do Abrigo Cristo Redentor é Rua Doutor Nilo Peçanha, 320, Estrela do Norte, telefone 2712-1040.