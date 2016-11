Clientes do BB reclamam de fechamento de agências

23/11/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

José Gonçalves acredita que os idosos serão prejudicados Foto: Alex Ramos

Clientes e funcionários do Banco do Brasil estão preocupados com o atendimento após anúncio do fechamento de 402 agências no Brasil na última segunda-feira. Do total, 62 ficam no estado do Rio, quatro em Niterói e uma em Itaboraí.



“É lamentável. Vai prejudicar muito a população e os funcionários. Levando em consideração que essas agências ficam lotadas o dia todo, principalmente por idosos, cuja maioria tem dificuldades para acessar o caixa eletrônico”, comentou o advogado José Gonçalves, 48.

Segundo o BB, o prazo de funcionamento das agências é até fevereiro de 2017. Para o presidente do Sindicato dos Bancários de Niterói e região, Luis Cláudio Caju, o corte de funcionários e o fechamento das agências é preocupante. “Isso é resultado da política de um governo sem compromisso com o trabalhador”, declarou. (Cynthia Fonseca)