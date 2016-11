Rodrigo Neves inaugura Cidade da Ordem Pública no Barreto

23/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Local vai abrigar Guarda, Posturas e secretaria municipal Foto: Alex Ramos

A Cidade da Ordem Pública Marcus Jardim, que vai reunir a Guarda Municipal, a Secretaria de Ordem Pública e o Departamento de Fiscalização de Posturas, no Barreto, em Niterói, foi inaugurada ontem. A cerimônia reuniu, além do prefeito Rodrigo Neves e o vice-prefeito Axel Grael, representantes da segurança pública da região e outras autoridades. “

É uma conquista, um lugar onde a Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública ganham a sua casa. Na prática, as mudanças vão acontecer principalmente com a implantação de cursos de formação e especialização, pois teremos uma estrutura melhor, poderemos fazer intercâmbio com outras corporações e trazer ainda mais conhecimento para qualificar os nossos guardas”, disse o coronel Gilson Chagas.

Durante a cerimônia, o prefeito aproveitou para prestar homenagens ao coronel Marcus Jardim, falecido em maio deste ano, vítima de câncer. “Essa inauguração é um momento histórico, de alegria, de conquistas, momento onde a guarda sai de um patamar completamente dramático, de crise profunda, com a instituição praticamente caindo aos pedaços e menos de 250 guardas civis. Com muita seriedade, dedicação e a partir de um ajuste duro, com medidas de austeridade, conseguimos recolocar Niterói nos trilhos”, declarou o prefeito.

Com três departamentos, a Cidade da Ordem Pública ocupa uma área de mais de 5,3 mil m² no extinto 4º GCAM do Exército. (Cynthia Fonseca)