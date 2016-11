Colisão no Porto do Rosa deixa veículo destruído

22/11/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Carro ficou completamente destruído com o impacto da batida Foto: Sandro Nascimento

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus chocou quem passava pela Avenida Paula Lemos, no Porto do Rosa, em São Gonçalo. Por volta das 6h, um veículo Santana azul e um coletivo da Viação Icaraí, que seguiam em direções contrárias, colidiram brutalmente.



De acordo com moradores, com a batida, o carro foi parar embaixo do ônibus. No entanto, o que surpreendeu foi que o motorista do Santana saiu ileso do acidente. Ele foi socorrido pelos bombeiros para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá). (Thuany Dossares)