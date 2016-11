Poste com base corroída ameaça cair em Santa Rosa

22/11/2016 às 10:55h Enviado por: Samuel Castro

Moradores estão preocupados com um poste na Mário Viana Foto: Alex Ramos

Quem passa pela Rua Mário Viana, em Santa Rosa, Niterói, se assusta com as condições de um poste localizado na altura do número 671. Com a base corroída, ele apresenta risco de cair e causar acidente em uma das principais vias do bairro.

Morador do local, o aposentado Eleno da Silva, de 73 anos, contou que o problema já ocorre, há mais de dois meses, e ainda relatou que existe uma infiltração embaixo do poste. “Qualquer batida que um carro der nesse poste, ele cai e causa um acidente ainda pior. Agora, imagina se essa infiltração enfraquece as estruturas do poste e ele cai sozinho? Seria uma catástrofe”, comentou o aposentado.



A analista de vendas Cristiane Soares, 35, informou que a concessionária de energia Ampla já foi comunicada sobre o problema, mas ainda não resolveu. “Parece que eles ficam esperando cair para fazerem alguma coisa. Até quando essa situação vai durar?”, indagou a analista.

Outro aposentado, Daniel Gonçalves, 66, disse que um problema semelhante ocorreu em frente a sua residência, que fica a duas quadras. “Durante quatro meses, sofremos com o mesmo problema. Só trocaram quando viram que a situação estava insustentável e o poste completamente deteriorado”, disse.

A assessoria de imprensa da Concessionária Ampla foi procurada, mas não deu retorno até o fechamento desta edição. (Daniela Scaffo)