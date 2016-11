Gonçalense é vice-campeão da Batalha Nacional de Rap

21/11/2016 às 18:23h Enviado por: Matheus Merlim

Samurai ficou em segundo lugar na disputa com o Mc Sid, do Distrito Federal. Foto: Julio Diniz

Por: Matheus Merlim







Foi por muito pouco que o jovem Marcelo Dutra, o Mc Samurai, de 18 anos, morador do Engenho Pequeno, em São Gonçalo, não trouxe para casa o título de campeão da Batalha Nacional de Rap. O evento aconteceu, no último domingo, no Viaduto Santa Tereza, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A vitória na final ficou para o rapper Sid, do Distrito Federal.







Para a batalha nacional foram classificados, além de Samurai e Sid, sete outros MCs de diferentes estados: T H (São Paulo), Tai (Pernambuco), Vieira (Acre), Nicolas Walter (Rio Grande do Sul), Black (Bahia), César (Espírito Santo) e Big Léo (Minas Gerais). O prêmio para o grande vencedor foi de R$5 mil.





Por uma rede social, Samurai se desculpou com os fãs e agradeceu às mensagens de carinho.





"Primeiro, desculpa, eu tentei. Só quero agradecer por todo mundo que acompanhou todo o processo, quem ficou conectado dividindo o nervosismo e a ansiedade comigo. Muito obrigado e mil desculpas, de coração", escreveu.









“Meu primeiro contato com o rap foi com um CD que descobri lá em casa dos Racionais MCs. Depois conheci o som do Emicida e procurei saber mais sobre o ritmo. Até que me chamaram para assistir uma batalha no tanque. Comecei a frequentar o evento, até que um dia um dos MCs faltou e, como já treinava, peguei o microfone”, relembra Samurai, que lançou as primeiras rimas há três anos, em entrevista recente a O SÃO GONÇALO .