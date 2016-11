Ressaca atinge praias de Icaraí e Boa Viagem

21/11/2016 às 07:30h Enviado por: Daniela Scaffo

Moradores e quem passava pela orla das praias de Icaraí e Boa Viagem, na manhã de ontem, se surpreenderam com a ressaca no mar. O calor deixou as pessoas à vontade para aproveitar o 'banho de mar' enquanto caminhavam pela calçada.





"Uma água no corpo nesse calor não é nada mal, não é mesmo?", indagou o aposentado José Batista Campos, de 61 anos.





As ondas também atraíram os amantes do surf. Cerca de 20 praticantes do esporte podiam ser vistos aproveitando o mar de ressaca.