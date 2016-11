A ‘gelada’ de São Gonçalo

20/11/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

Os sócios Juarez, Alan e Ricardo realizam o lançamento amanhã em restaurante no centro Foto: Julio Diniz

Com o mercado de cervejas artesanais em ascensão, a cidade de São Gonçalo tem mais um motivo para comemorar. A Cervejaria Dois Lados vai lançar, nesta segunda-feira (21), no Rodobier, no Centro, a primeira “gelada” gonçalense a ser comercializada. Intitulada de “Agora ou Nunca”, a bebida é estilo “Summer Ale”, caracterizada por ser leve, aromática e refrescante, além de conter notas cítricas e florais. Ou seja, é especialmente feita para o verão.

O empreendimento é dos sócios Juarez Lessa, o JLessa, de 37 anos, Ricardo Alexandre, 40, e Alan Brasil, 31. Eles conseguiram a licença do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para produzir a bebida como “cervejeiro cigano”, que seria uma espécie de terceirização. Em outras palavras, o rótulo e a receita são deles, mas a produção é feita em uma fábrica na cidade de Itaboraí.

De acordo com JLessa, a “Agora ou Nunca” é a opção ideal para quem está começando a entrar no mundo das cervejas artesanais, por ser leve, mas também é uma alternativa refrescante para os veteranos do meio. “Ela é um convite. É uma boa cerveja inicializadora, que traz refrescância e leveza. Tem uma pegada americana, por ser frutada e com notas florais.

Ela chega ao mercado em garrafa modelo inglesa de 500ml e em chopp”, afirmou o cervejeiro acrescentando que a primeira leva será de 2 mil litros. Projeto - Para dar sequência à divulgação da ‘Agora ou Nunca’, o trio decidiu comprar uma Kombi para transformá-la, futuramente, em “Beer Truck”, uma espécie de “bar móvel”. Por conta da rotina corrida de lançamento, o projeto acabou tendo que ser adiado, mas o objetivo é que ano que vem, já esteja em prática.