Evento cultural comemora Dia da Consciência Negra em SG

20/11/2016 às 07:20h Enviado por: Dayse Alvarenga

Um grupo de afroempreendedores realiza hoje, das 10h às 23h, no Clube Camisolão, em São Gonçalo, um evento que reunirá gastronomia e música em comemoração do “Dia da Consciência Negra”.

A programação - que tem entrada gratuita e aberta ao público de todas as idades - terá rodas de capoeira e samba, feijoada, desfile de moda afro urbana, batalha de rap da Zé Garoto, além de “pocket show” com Negro X, Kael, Mc PV e DRE. A partir das 18h, com hip hop, funk, trap e black music, a Trapzilla, produzida pelos gonçalenses Wallace Alves e Gerson Bob Poubel, toma conta da festa.

Além disso, durante toda a tarde, o evento contará com 20 tendas de expositores e afroempreendedores de moda, artesanato e demais serviços voltados para a valorização da cultura negra. E na gastronomia, o público poderá experimentar o cardápio do cotidiano africano e também da culinária afrobrasileira. O Camisolão fica na Rua Pio Borges, 2.719, Barro Vermelho.