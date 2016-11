Saci vira tema para contos

19/11/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

Izak Dahora é autor do conto de abertura do livro ‘História de Sacis’ Foto: Divulgação

Imagina ler contos de sacis, escritos por oito jovens autores negros, que narram em primeira pessoa um pouco da história de sete cativantes personagens da lenda do folclore brasileiro? Um desses escritores é o gonçalense Izak Dahora, de 28 anos, que interpretou o Saci Pererê do “Sítio do Picapau Amarelo” na TV nos anos 2000, durante cinco anos.



Apesar de ter vivido o Saci durante as gravações da série, Izak contou que preferiu não envolver suas experiências no conto que escreveu, intitulado de “Quem Roubou a Risada do Rei Saci”. O ator resolveu, então, fazer pesquisas, descobrir sobre o surgimento do mito e do nome, entre outras curiosidades, e aguçou um pouco mais a imaginação, dando enfoque para a diversidade brasileira no capítulo de abertura do livro. “Fui convidado para escrever o conto de abertura e foi algo muito gratificante para mim. Sou apaixonado pela cultura popular brasileira. Foi um personagem que já fiz e ter a oportunidade de escrever sobre o Rei dos Sacis foi maravilhoso”, contou Izak.

No conto, Izak fala sobre Cícero, o Rei dos Sacis, que inicia a história se apresentando e passando por diversos estados do brasileiros, mostrando também outros mitos da cultura brasileira, além da diversidade e urbanização do país. “Esse é o personagem que atuei em que as pessoas mais se lembram. Foi o personagem em que tive, também, a oportunidade de iniciar meu trabalho autoral. Acredito que esse seja um sinal forte na vida vida”, explicou o ator, que escreveu o livro juntamente com Sulivá Bispo, Vinícius Silva, Everton Guerreiro, Ítalo Carvalho, Samuel Melo, Alisson Leocárdio e Bruno Maximino.

O lançamento do livro “Histórias de Sacis” será no próximo domingo (27), na Livraria da Travessa, em Botafogo, às 16h.