Instituições debatem a saúde em Niterói

20/11/2016 às 06:25h Enviado por: Dayse Alvarenga

A Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (Afac), a Pestalozzi e a Associação Fluminense de Reabilitação (AFC) realizam, na próxima quinta-feira (24), o terceiro colóquio dos Centros Especializados em Reabilitação (CER).. Segundo as entidades, o objetivo do evento é cumprir a meta estabelecida de capacitação de profissionais da área de saúde, firmado a partir de um convênio assinado com a Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Niterói.





O evento, que este ano acontecerá na Pestalozzi, em Pendotiba, terá três painéis de discussões: “A interlocução da saúde, educação e assistência social frente ao cuidado integral da pessoa com deficiência”; “As perspectivas de funcionamento do fluxo da rede de cuidados em reabilitação dentro da nova proposta do município de Niterói”; e o “Panorama da rede hospitalar frente às gestantes e bebês de risco”.





Entre os palestrantes estarão presentes o chefe do Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria da Fundação Municipal de Saúde, Omar Luiz Rocha da Silva; o superintendente da AFC, Telmo Hoelz; e o chefe da unidade neonatal do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), Alan Vieira.