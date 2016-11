Tecnologia a serviço do ensino

20/11/2016 às 06:20h Enviado por: Rene Santos

Segundo Diogo Bonioli, a sala de aula deve estar afinada com a realidade atual da tecnologia Foto: Divulgação

Aulas online, e-books, aplicativos, lousa digital, datashow. Tão comuns e presentes na educação atualmente, esses termos seriam impensáveis se inseridos no contexto escolar 20 anos atrás, por exemplo. Tecnologias que vieram para ficar, esses recursos já fazem parte do cotidiano letivo, não somente como auxiliar, mas como algo essencial ao aprendizado.



“As tecnologias são excelentes referenciais para tornar o conteúdo escolar significativo para os alunos, pois com suas luzes e animações tornam o conteúdo muito mais atrativo do que o quadro. E toda esta alegria, obviamente impacta no aumento do tempo dedicado ao estudo, pois quando estamos conectados, podemos estudar, a todo momento, e não só na escola”, explica o professor e psicólogo Diogo Bonioli, especialista em Tecnologias Educacionais.

Além de usuário das tecnologias, Diogo Bonioli também as utiliza em suas aulas e sabe o quão importante é repensar a forma de ensino, incluindo todos os recursos possíveis.

“Agora é ultrapassado passar filmes inteiros em aulas. Eles não prestam atenção porque podem ver em casa quando quiserem. Tudo que pode ser feito em outro momento, os alunos tenderão a fazer. Então, a sala de aula deve ser tudo, menos o que eles têm em casa ou nos dispositivos tecnológicos. Eu não preciso dar um conceito, eles podem me dizer; buscam exemplos, charges, me marcam no facebook em postagens da matéria como parte de avaliação. Estudar assim é muito mais divertido e sólido”, acrescenta o especialista.