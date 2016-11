Temporal provoca transtornos em bairros de São Gonçalo e Niterói

19/11/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Em Maria Paula, umas das árvores mais antigas do bairro foi derrubada pela força do vento Foto: Luiz Nicolella

A forte chuva que caiu na noite da última quinta-feira provocou alagamento e transtornos em vários bairros de São Gonçalo e Niterói. Alguns locais ficaram sem energia elétrica até o fim da manhã de ontem. Em muitos pontos, o acúmulo de lixo nas calçadas, valões e bocas de lobo agravou as enchentes. Segundo moradores, o recolhimento do lixo está irregular há pelo menos duas semanas.



Nos bairros do Lindo Parque, Neves e Vila Três, a quantidade de sacolas com lixo nas proximidades de rios e valões fizeram com que os córregos transbordassem. O motorista Márcio Miranda, de 47 anos, morador do último bairro, relatou que os resíduos sólidos se espalharam pelas ruas e contribuíram para o entupimentos dos bueiros. “A quantidade de chuva já foi grande, aliado a esse lixo pela rua, foi o cenário perfeito para o caos”, disse.

No Colubandê, devido à intensa chuva com ventania, uma árvore caiu na Rua Justino Cardoso e dificultou a passagem de carros e pedestres. “Está horrível, temos idosos que não têm a mínima condição de ficarem se esquivando para passar”, relatou a moradora Adriele Nascimento. O mesmo aconteceu na Rua Dalva Raposo, no bairro Maria Paula. Por volta das 21h de quinta-feira, uma árvore da espécie Pau Brasil, uma das mais antigas do bairro, caiu e dificultou o tráfego. Os moradores tiveram que contornar pela Rua Elias Vitorino de Souza para chegarem à via principal. Além de impedir a passagem, os galhos atingiram a fiação elétrica da rua e deixou um morador sem energia até o fim da tarde. “Uma vez, os galhos caíram, mas no sentido contrário, então não afetou o poste nem nada. Mas desta vez, a chuva foi muito forte”, comentou o aposentado Adenir Pettersen, 75.

Nos bairros Jardim Alcântara, Camarão, Santa Catarina, Barro Vermelho e Neves, bolsões de água dificultaram o trânsito. Na Rua Doutor Mário Vianna, em Santa Rosa, Niterói, um poste inclinou com a força do vento.