Jovem morre e outros três ficam feridos em acidente na Contorno

19/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Igor permanece internado em estado grave no Heal Foto: Filipe Aguiar

Uma jovem morreu e seus três amigos ficaram feridos, na madrugada de ontem, após sofrerem um acidente na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), altura da Avenida do Contorno, no Barreto, em Niterói. As vítimas estavam num Hyundai I 30, que derrapou na pista molhada e colidiu com a parte traseira numa carreta.

A jovem, identificada somente por Vitória, estava no banco de trás do veículo e morreu no momento da batida. O técnico de refrigeração Igor Vargas de Oliveira, 24, ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói, onde permanece internado.Os outros dois jovens foram levados para a mesma unidade, mas já tiveram alta médica.

O corpo de Vitória foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói e deve ser sepultado hoje.



O caso foi registrado na 78ªDP (Fonseca).