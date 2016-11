Rio de Janeiro ganha novo evento de Natal, produzido pela Aventura Entretenimento

18/11/2016 às 20:45h Enviado por: Kimberly Mello

Após intenso processo de revitalização, o Cais do Porto, chamado agora de Boulevard Olímpíco, vai receber o primeiro parque de Natal da Cidade. Idealizado pela Aventura Entretenimento, dos sócios Aniela Jordan, Fernando Campos e Luiz Calainho, “Uma Aventura de Natal” acontecerá de entre os dias 10 e 28 de dezembro, no Armazém 2 do Pier Mauá. Os ingressos já estão à venda pelo site do Ingresso Rápido

Com programação que promete encantar toda família, o local vai contar com uma grande exposição temática, apresentando uma trajetória lúdica que percorre o Deserto, a Galiléia, a Cidade do Papai Noel (com a casa da Vovó Noel, casa dos doces, um teatro com apresentações do coral de ursos, fábrica de brinquedos) e Mundo de Gelo (onde o Papai Noel vai recepcionar o público). Todos os ambientes serão cenografados com riqueza de detalhes e contarão com bonecos de robótica e animatrons. O público terá a opção de participar de visitas guiadas por educadores, que serão oferecidas a cada 30 minutos.

O evento contará ainda com o “Espaço Aventura”, que terá contação de histórias, atelier acrobático, parede de escalada, mundo da fantasia (maquiagem e fantasias de Natal para as crianças), coro de ursos natalinos, painéis temáticos, games e vídeos em realidade virtual. Foodtrucks com quitutes natalinos, palestras e oficinas também integram a programação.





Serviço:





Local: Armazém 2 – Pier Mauá

Data: 10 a 28 de dezembro

DIAS E HORÁRIOS:





Abertura: 10 de Dezembro





Horário: 10h às 22h





Dias: 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27 e 28 de dezembro





Horário: 10h ás 22h





Dias: 12, 13, 14, 15, 19 e 20 de Dezembro





Horário: 14h às 22h





INGRESSOS:





Segunda e Terça – R$20





Quarta a Sexta – R$30





Sábado e Domingo – R$40





+ MEIA-ENTRADA PARA CRIANÇAS E ADULTOS QUE LEVAREM UM BRINQUEDO OU UM LIVRO (ALINHADOS À CAMPANHA) PARA DOAÇÃO