Papai Noel no Pâtio Alcântarâ é atração deste fim de ano

17/11/2016 às 15:10h Enviado por: Catriel Barros

O bom velhinho é atração preferida da criançada Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O bom velhinho chegou ao Shopping Pátio Alcântara no último sábado (12), a grande atração esperada pelas crianças nessa época do ano, o Papai Noel.





O Papai Noel estará disponível para atender as crianças até o dia 24 de dezembro. Para as famílias e pequenos que querem entregar suas cartinhas, fazer o seu pedido e tirar uma foto com o Noel, o serviço está disponível no 1º piso, de segunda a sábado, das 10h às 19h neste mês de novembro.





Em dezembro, o horário será das 10h às 20h e nos domingos (11 e 18/12), das 10h às 18h. No dia 24 de dezembro, o serviço funcionará das 10h às 16h. O valor das fotos com o velhinho é a partir de R$ 10.





O cenário principal, local do trono do Papai Noel, ficará instalado no 1° piso, e a Árvore de Natal, com sete metros de altura, ficará em exposição na Praça de Alimentação. O Shopping Pátio Alcântara fica na Praça Carlos Gianelli, s/nº, Alcântara – São Gonçalo.