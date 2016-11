Empresário salva família que se afogava no Canal de Itaipu

18/11/2016 às 11:11h Enviado por: Rennan Rebello

Bruce pescava com caiaque quando viu a família se afogando Foto: Divulgação

O empresário Bruce Sandes, 31, virou herói ao salvar quatro pessoas da mesma família que se afogavam no canal de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, na 4ª feira. A ação foi filmada por uma câmera usada pelo pescador. O herói contou que pescava em seu caiaque, quando viu uma aglomeração na praia, a cerca de 300 metros de onde estava. “Estava pescando e percebi uma movimentação estranha. Quando vi que algumas pessoas não conseguiam sair da água”, explicou. De acordo com Bruce, por não poder acompanhar o grupo depois do resgate, ele não sabe como estão as vítimas após o salvamento. “Estava no caiaque e não pude acompanhar. Também procurei não fazer perguntas, eles estavam nervosos. Espero que esteja tudo bem”, resumiu. O empresário filmou a ação com a câmera presa numa parte do caiaque. No vídeo, é possível observar o desespero das vítimas. Assista abaixo.