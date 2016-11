BRT é primeira aposta de Nanci na Prefeitura

18/11/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Estudos iniciais apontam a utilização do leito da antiga linha férrea desativada para a implantação do transporte de BRT em SG Foto: Kiko Charret

A pouco menos de um mês e 15 dias de assumir, o prefeito eleito de São Gonçalo, o médico e deputado estadual José Luiz Nanci (PPS), anuncia um dos principais projetos de seu governo: uma linha de BRT (Bus Rapid Transit), ligando Alcântara até Neves, com possibilidade de se estender até Niterói.



O projeto, ainda em estudos técnicos, prevê custos em torno de R$ 800 milhões, para um corredor viário de 18 km de extensão, com uma demanda diária de 146 mil passageiros, que viajariam 78 veículos articulados.

Durante a campanha, José Luiz Nanci afirmou que uma das suas prioridades seria a mobilidade urbana. Por telefone, ele afirmou a O SÃO GONÇALO, que, hoje, teria uma reunião com empresários de transportes e técnicos do setor para discutirem os primeiros estudos do projeto.

De acordo com o prefeito eleito, com a crise do Estado do Rio, fica impossível se iludir com a chegada da linha 3 do metrô, que ligaria São Gonçalo a Niterói.

“Uma alternativa mais barata e prática pode ser concretizada através de Parceria Público-Privada (PPP). Estive nos últimos dois dias participando de palestras sobre as PPPs, e vamos estudar essa possibilidade. Vou ter acesso ao projeto amanhã (hoje), mas sabemos que o BRT tem um custo de cerca de 30% a 40% do que seria usado para a linha 3. O tempo de construção também é menor, em cerca dois anos. São Gonçalo precisa de uma solução mais rápida”, afirmou. Para Nanci, a obra também vai gerar empregos e permitir que os trabalhadores e a população economizem tempo no deslocamento diário.

“Sem dúvidas, o BRT será importante para São Gonçalo. Primeiro que gera emprego e, segundo, deixa o trânsito fluir melhor. Será um grande avanço”, comentou, concluindo que o projeto inicial prevê que seja implantado pelo leito da antiga linha férrea desativada, que corta grande parte do município.