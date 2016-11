Alunos protestam contra fechamento de escola

17/11/2016 às 13:30h Enviado por: Samuel Castro

Grupo fechou uma das pistas da RJ-104, sentido Maricá Foto: Filipe Aguiar

Estudantes, pais e professores realizaram manifestação, no fim da tarde de ontem, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), contra o fechamento do Colégio Estadual Doutor Souza Soares, no Rio do Ouro. Cerca de 80 pessoas estiveram no protesto pacífico que se concentrou na pista sentido Maricá, na altura do Km 10.

Os alunos entre 12 e 18 anos, com apoio dos professores, seguravam cartazes com frases como “Da minha escola ninguém me tira” e “Nós temos que pagar a conta?” e gritavam “O Souza unido jamais será vencido!” ao som de batucadas.



“A gente tem um projeto pedagógico muito importante nesta escola e eles querem fechá-la para alocar os alunos em outras alegando corte de custos. E com isso, a maioria dos alunos que hoje vão para a escola a pé, terão que pegar duas ou três conduções. São burocratas que não conseguem ver o lado humanístico da Educação”, desabafou o professor de Português, André Luiz Garcia, 43.

Além da distância, os alunos também reclamam sobre a falta de segurança na travessia da pista. “Vai ser contramão para muitos alunos que vêm do ensino fundamental. Vão ter que atravessar a pista, já que há anos pedimos uma passarela e nada é feito. Seremos muito prejudicados”, comentou Marcele Mendes, 15, que estuda na instituição desde o 6º ano do Ensino Fundamental.

Para a diarista Rosa Maria Lemos, 54, o prejuízo vai além. “Meu filho é especial e já faz quatro anos que estuda aqui. O ensino é muito bom e a escola é muito acolhedora. Agora, indo para uma escola maior e mais distante, não sei como vai ser”, questionou.

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estiveram no local para garantir a segurança dos manifestantes e ordenar o trânsito.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que “os 113 alunos que estudam no Colégio Estadual Doutor Souza Soares, em Niterói, serão transferidos, em 2017, para o Ciep 307 - Djanira, localizado a 1,8 km do lugar, e com capacidade para atender cerca de 2 mil alunos. A Seeduc destaca que todos os alunos terão suas vagas garantidas para o ano letivo de 2017”.