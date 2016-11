16/11/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

As adolescentes foram selecionadas para participar do intercâmbio de teatro, música e dança através do projeto “Nos Futurs” Foto: Leonardo Ferraz

Por Daniela Scaffo

Em todo término de ensaio teatral realizado no Théâtre Nouvelle Génération, em Lyon, na França, durante intercâmbio cultural que durou 10 dias, as cinco adolescentes, moradoras de diferentes áreas do Caramujo, na Zona Norte de Niterói, deveriam dizer uma palavra para traduzir seus sentimentos. Na semana passada, depois de retornarem da viagem, as meninas conseguiram formar uma frase em comum: “um sonho realizado”.

As jovens foram selecionadas para participar do intercâmbio de teatro, música e dança através do projeto “Nos Futurs”, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Niterói, entre o dia 31 e 10 de novembro. A ideia surgiu a partir de um convite do teatro francês à artista brasileira Astrid Toledo. No projeto de misturas culturais, também participaram adolescentes da Finlândia e Romênia.

As contempladas do Brasil foram Hellen Vitória Costa, de 16 anos, Marcele Cristina Magalhães, 15, Caiane Liz Bastos, 12, Andressa Cristina Alves, 13, e Maria Fernanda de Oliveira, 12. Elas, que vivem em áreas de conflito, receberam a possibilidade de conviver em novas realidades.

As meninas foram acompanhadas da coordenadora do Cras, Sheila Bahia, de 39 anos. No local, as adolescentes participam do grupo de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos de Adolescentes e da oficina de zumba.

“O Caramujo é um local de vulnerabilidade muito grande. Para quem vive isso no dia-a-dia, ter uma experiência como essa é algo incrível. Elas viram que não existe apenas aquele mundo para elas viverem, e sim tantas outras oportunidades, podendo passar essa visão para crianças do bairro”, contou Sheila.

Selecionadas em 15 de outubro, as jovens viveram um misto de ansiedade e emoção durante todo o período até a viagem. “Quando eu descobri que fui selecionada, fiquei muito feliz. Foi muito incrível conhecer a França e lá aprendi a ajudar as pessoas, a partir da nossa apresentação”, contou a falante Hellen, que mora com a mãe e três irmãos em um condomínio do Minha Casa, Minha Vida, no Morro do Céu.

Já Marcele, que é filha única e mora com os pais, contou sobre as diferenças entre os países e a oportunidade que recebeu. A menina atuou e cantou durante as apresentações.

“Meus pais ficaram receosos no início, mas depois perceberam que era uma oportunidade única para mim. Eu sempre quis conhecer a Romênia, então ficar lá na França com pessoas desse país foi incrível. Só não gostei da água e da comida de lá”, brincou.

A também cantora do grupo, Caiane, completou 12 anos na ida da viagem e ganhou um verdadeiro presente.

“Sempre sonhei em conhecer a França. Lá eu degustei comidas típicas, conheci diversos pontos turísticos e fiz muitos amigos”, explicou a menina. Já Andressa se confessou realizada. “Sonho em ser atriz. Entrar no teatro e pensar que um dia eu poderia estar no palco é maravilhoso. Ir para esse intercâmbio e vivenciar isso foi ótimo”, enfatizou a menina, que divide a vivência familiar entre a casa, a mãe e do pai, que moram na mesma comunidade.

Maria Fernanda chorou de saudades do Brasil e da família, mas também realizou seu sonho. “Gostei de lá, mas senti saudades do Brasil e do calor. Lá estava fazendo 6ºC. Mas mesmo sim foi tudo muito bom”, finalizou.

O projeto é a primeira edição de uma bienal que reuniu intervenções artísticas de adolescentes dos quatro países. Baseado no tema “O futuro que queremos”, o programa tinha enfoque na projeção, recriação do real e a antecipação.

No início da peça, os jovens estavam ambientados em seus países, quando escutaram um alarme e correram para um local escuro, que era a escadaria do teatro. Todos os adolescentes se encontraram no palco, que simbolizava a França. No local, havia apenas uma mochila de sobrevivência, na qual todos dividiriam.

Na sequência, os jovens encontraram uma montanha, onde deveriam escalar e pular mesmo sem saber onde chegariam. Apesar da dúvida, os atores enfrentaram o medo e voltaram para seus países.

“Elas aprenderam a ajudar, mesmo sem saber falar a mesma língua. Além da peça, tiveram as dinâmicas no hotel, onde todos interagiram e aprenderam bastante”, explicou Sheila.

A peça foi gravada e apresentada internamente apenas para os assistentes do teatro. Os adolescentes assistiram a filmagem no último dia que estiveram no país.

Apesar de já terem voltado da França, o projeto não termina após a etapa em Lyon. O objetivo é de dar continuidade ao processo de formação artística e de cidadania através de oficinas contínuas, saídas para visitas a diferentes equipamentos culturais da cidade e o intercâmbio com o Teatro Novas Gerações que se organizara sob a forma da vinda dos artistas e colaboradores do teatro à Comunidade do Caramujo, dando continuidade e futuro ao projeto que iniciaram esse ano no Brasil, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e de Direitos Humanos.