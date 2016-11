Túnel da TransOceânica já está em fase de acabamento

15/11/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Previsão é de que a obra da TransOceânica seja inaugurada na segunda quinzena de dezembro Foto: Alex Ramos

Maior obra viária de Niterói desde a inauguração da Ponte Rio-Niterói, em 1974, a construção do túnel Charitas-Cafubá, parte da TransOceânica, está na reta final. Com previsão de inauguração para a segunda quinzena de dezembro, as duas galerias já estão em fase de acabamento e pavimentação e a meta é que estejam abertas ao público em 2017.

Segundo dados da Prefeitura de Niterói, a Região de Pendotiba, com uma população de mais de 55 mil pessoas em nove bairros, além de 68 mil habitantes da Região Oceânica serão beneficiados com a travessia do túnel. Atualmente, a população da região passa obrigatoriamente por Pendotiba para alcançar o restante de Niterói.

Com as duas galerias prontas, carros e ônibus não precisarão mais passar pelo Largo da Batalha, ampliando a capacidade de circulação em Pendotiba.

Com 1,3km cada um, os túneis terão duas faixas para veículos, uma para o BHS (sigla em inglês para ônibus de serviço de alto nível) e ciclovias e não terão pedágio. As galerias do túnel terão os nomes do historiador e jornalista Luís Antônio Pimentel, que morreu ano passado, e do ex-prefeito João Sampaio, falecido em 2011.

Visita guiada - Para acompanhar o andamento da obra, pode se inscrever para uma visita guiada aos sábados. Para participar, a reserva pode ser feita pelo e-mail da Administração da Região Oceânica (admregionaloceanica@gmail.com) ou pelos telefones 2609-6580 e 2609-7575. São permitidas 10 pessoas por sábado, a partir das 10h.