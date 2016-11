Sem prazo para virar municipal

15/11/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Aposentada Laura Beatriz, 66, aprovou a idéia de que a Prefeitura assuma o Restaurante Popular Foto: Alex Ramos

O destino do Restaurante Popular de Niterói continua incerto e preocupando clientes que dependem dos serviços diariamente. Após o decreto 45.807 divulgado pelo Governo do Estado, como parte do pacote de austeridades devido à crise econômica, o fechamento ou não dos restaurantes populares ficará condicionado a convênios firmados com prefeituras.



De acordo com a assessoria de imprensa do Estado, ainda não há previsão de encerramento das atividades do Restaurante Popular Jorge Amado, no Centro de Niterói. Quanto à municipalização do estabelecimento, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Niterói também informou que ainda não foi definido um prazo.

Enquanto isso, clientes ficam ansiosos com o futuro incerto do restaurante. “A qualidade do atendimento é excelente, mas essa incerteza nos preocupa pois hoje está aberto, mas amanhã pode não estar mais. E a gente, como fica? A Prefeitura tinha que pegar logo a responsabilidade para continuar garantindo o funcionamento para a gente que precisa”, desabafa a dona de casa Edimeia da Silva, de 78 anos.

A preocupação é confirmada pela aposentada Laura Beatriz, 66, que também utiliza os serviços diariamente. “A cidade não está preparada para que não tenhamos comida. Esse serviço é de muita importância para a população. Espero que o prefeito Rodrigo Neves, em caráter de emergência, assuma o restaurante popular e melhore o nível dos serviços”, declarou.