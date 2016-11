Acidente complica o trânsito na Estrada da Cachoeira

14/11/2016 às 15:14h Enviado por: Thiago Soares

Saveiro pegou fogo depois de colidir com um poste Foto: Divulgação Saveiro pegou fogo depois de colidir com um poste Foto: Divulgação/NitTrans

Um carro pegou fogo depois de colidir contra um poste, nesta segunda-feira (14), na Estrada da Cachoeira, em Niterói. Por conta do acidente, o trânsito no local ficou completamente congestionado. Não há informações sobre feridos.





Por volta das 14h, o motorista de um veículo Saveiro perdeu o controle e bateu de frente com um poste. O impacto foi tão forte que deixou o objeto prestes a desabar. Mesmo sob chuva, o carro pegou fogo.





Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Batalhão de Niterói foi até o local e conseguiu controlar as chamas. Agentes da Niterói Transportes e Trânsito (NitTrans) também foram até a via para auxiliar na fluidez do trânsito.