Nem a chuva ‘esfriou’ a parada gay em Niterói

14/11/2016 às 10:00h Enviado por: Rennan Rebello

Drag oficial do GDN há 6 anos, Dominic Lorrance, à direita, ficou feliz com o sucesso do evento Foto: Sandro Nascimento A chuva não intimidou o grande público que foi às ruas para acompanhar a passeata à tarde Foto: Sandro Nascimento

Por Cyntia Fonseca

Com o tema “Amar Sem Temer”, a 12ª Parada do Orgulho LGBT de Niterói reuniu, apesar da chuva, cerca de 10 mil pessoas, pelas ruas do Centro e de Icaraí, durante a tarde de ontem. Com concentração marcada para às 13h, na Praça Getúlio Vargas, a multidão seguiu os três trios elétricos participantes pelas principais vias, como Avenida Feliciano Sodré, Avenida Visconde do Rio Branco, Rua da Conceição, Rua Doutor Celestino e Avenida Marquês do Paraná, com última parada na Rua Miguel de Frias.

Um dos organizadores do movimento e representante do Grupo Diversidade Niterói (GDN), Vinícius Coelho, 30, destacou a importância do evento em Niterói. “Tínhamos expectativa de público de umas 70 mil pessoas, mas infelizmente, devido à chuva, esse número cai bastante. Mas ainda assim, é relevante destacar a presença dessas milhares que vieram, principalmente em um ano que tivemos tantos legisladores contra a pauta LGBT”, comentou. Um dos fundadores do Grupo Diversidade Niterói, o vereador Leonardo Giordano, 36, declarou as principais conquistas do movimento LGBT desde o primeiro evento, há 12 anos. “Com certeza avançamos muito desde a primeira Parada. Hoje, o movimento LGBT é considerado patrimônio histórico de Niterói. Temos a lei que impede que estabelecimentos discriminem qualquer gênero, além do o Dia Municipal Contra a Homofobia”, resumiu Leonardo.

Drag oficial do GDN há seis anos, Dominic Lorrance, 40, acompanha o movimento LGBT em Niterói desde o início. Após posar para várias fotos sobre o primeiro trio elétrico, ela também comentou sobre a importância do evento. “A parada é o nosso grito de liberdade, contra um preconceito que a gente sabe que existe. Viemos mostrar que somos pintosas e fazemos parte da sociedade, pagamos imposto e vivemos como todo mundo. Me deram esse título há seis anos porque eu luto mesmo pela causa, e é muito bom. Pedi a São Pedro para parar a chuva, e acho que ele está me atendendo!”, disse, aos risos.

Para garantir a segurança no evento, uma equipe da PM foi deslocada para o local. A Niterói Transportes e Trânsito (NitTrans) preparou esquema especial do trânsito, que sofreu intervenções em alguns pontos do bairro, como uma reversível que foi implantada na Avenida Roberto Silveira, no trecho entre as ruas Marquês do Paraná e Domingues de Sá, em sentido São Francisco.